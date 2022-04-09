50 % تخفيضاً للمخالفات البيئية في رأس الخيمة بمناسبة رمضان

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مبادرتها الجديدة لتخفيض سداد قيمة المخالفات البيئية التي حررها مفتشو خدمة «راقب البيئية» بنسبة 50%، طوال شهر رمضان المبارك وحتى أسبوع بعد عيد الفطر المبارك، وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات التي تتخذها الدائرة في إطار نشر الوعي وثقافة الحرص على بيئة صحية مستدامة، وبهدف تشجيع المخالفين على تسديد قيمة مخالفتهم.

وأكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الخدمات العامة برأس الخيمة، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدائرة لإسعاد الجمهور وتخفيف الأعباء عنهم، والتسهيل عليهم لتسوية أوضاعهم وتسديد المخالفات المتراكمة، مؤكداً أن خدمة «راقب البيئية» هدفها الأول حماية المناطق الطبيعية والسياحية من التعديات التي يقوم بها بعض الأشخاص المستهترين بالقوانين الخاصة بحماية تلك المناطق، وقيام تلك الفئة من الأشخاص بالاستهانة بالجهود التي تقوم بها الجهات المختصة في الدولة والخاصة بتطوير وتنمية تلك المناطق.

وأشار إلى أن مبادرة التخفيض الجديدة هي الثانية من نوعها خلال العام الجاري 2022، حيث أطلقت الدائرة مبادرتها الأولى لتخفيض قيمة المخالفات خلال شهر مارس الماضي بمناسبة يوم السعادة والتي استمرت من 21 وحتى 23 مارس، بهدف مساعدة الأشخاص الذين خالفوا القوانين البيئية المعمول بها وتشجيعهم على تسديد قيمة المخالفات التي ارتكبوها وتم تسجيلها عبر خدمة «راقب» البيئية.

وأكد الحمادي أن خدمة «راقب البيئية» تقدم خدماتها في مختلف المناطق الطبيعية والجبلية والشاطئية، ويمتد دورها لتوعية أفراد المجتمع بأهمية البيئة والحفاظ عليها وعدم تشويه المظهر الجمالي لمناطق الإمارة التي تشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي والسياح، لافتاً إلى أن الخدمة سجلت أكثر من 8000 مخالفة بيئية خلال العام 2021، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى الانتباه لتلك الإحصائية ومدى تأثيرها على المناطق الطبيعية في حال عدم ضبط تلك المخالفات أو تطبيق القوانين ضد تلك الفئة من الأشخاص.

وأشار إلى أهمية الدور المجتمعي لأفراد المجتمع في مساندة جهود مفتشي الرقابة البيئة، من خلال الإبلاغ عن الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات من شأنها التأثير على النظام البيئي، وذلك عبر الاتصال الهاتفي أو الإلكتروني أو التواصل المباشر مع المفتش الذي يقوم بدوره في توعية تلك الفئة من الأشخاص ومن ثم توقيع المخالفة ضده والذي يقوم بتوقيع تعهد بعدم تكرار ارتكاب تلك النوعية من المخالفات.

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