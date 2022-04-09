سيف بن زايد: رؤية محمد بن راشد فتحت الآفاق للمبرمجين والمبتكرين

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فتحت الآفاق للمبرمجين والمبتكرين، مشيراً إلى أن مساهمة الاقتصاد الرقمي بلغت نسبة 9.7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة. وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»:

«رؤية سيدي الشيخ محمد بن راشد لمستقبل البشرية، فتحت الآفاق للمبرمجين والمبتكرين للاستفادة من بيئة الإمارات، فأصبحت الإمارات الحاضنة لأكبر عدد من الشركات الرقمية المليارية بالمنطقة، وبلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي نسبة 9.7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، فالمستقبل دوماً بيد من يصنعه».

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