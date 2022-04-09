قائد القوات البرية يشهد تخريج دورات تخصصية للضباط

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي، قائد القوات البرية تخريج دورات تخصصية للضباط وذلك بمعهد القوات البرية، في مدينة زايد العسكرية، بحضور عدد من ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وأكد العقيد الركن مطر حمد العامري قائد مدرسة المشاة بالقوات البرية في كلمة بهذه المناسبة: أن الدور الحيوي الذي يلعبه معهد القوات البرية والمدارس التابعة له، في تأهيل وإعداد القادة والأفراد، أوجب علينا ضرورة الأخذ بكل ما هو حديث في سبيل إيصال المعرفة، مستلهمين في ذلك نهج قيادتنا في التميز والريادة والإبداع.

وخاطب الخريجين قائلاً: لقد أمضيتم معنا فترة تدريبية كانت حافلة، بمختلف أنواع المعرفة النظرية والعملية، وإن كانت هذه الفترة قصيرة إلا أننا نأمل أن تكون دليلاً لكم ومرشداً، في السير قدماً، لتحصيل المعرفة من خلال الممارسة الفعلية والتطبيق الميداني لما تعلمتموه في هذا المعهد.

وفي ختام الاحتفال، هنأ قائد القوات البرية الخريجين لاجتيازهم الدورات وشكرهم على المجهود الكبير الذي بذلوه ثم قام بتوزيع الجوائز والشهادات على المتفوقين من الخريجين.

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