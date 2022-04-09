افتتاح مكتب أبوظبي لوكالة تطوير الدفاع الكورية الجنوبية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، حفل افتتاح مكتب أبوظبي لوكالة تطوير الدفاع الكورية «ADD» بحضور كل من سونغ نائب وزير الصناعات الدفاعية «DAPA» رئيس مكتب وكالة تطوير الدفاع «ADD»، وكوون يونج وو، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، والملحق العسكري الكوري الجنوبي لدى الدولة. وسيركز المكتب على تعزيز برامج البحث والتطوير المشترك، ودعم برامج التعاون الجارية وبرنامج تبادل المهندسين والخبراء، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأكد اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري أن دولة الإمارات تؤمن بأن التعاون مع دولة ذات خبرة واسعة وطويلة في تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة مثل كوريا الجنوبية يعتبر أمراً بالغ الأهمية في تحقيق النجاح المرجو الذي تسعى إليه وزارة الدفاع لتطوير منظومة الصناعات الدفاعية بالدولة. وأشار إلى سعي الإمارات بإرادة قوية وجهود حثيثة وخطى واثقة ومقومات متنوعة إلى ترسيخ مكانتها بوصفها أحد مراكز التكنولوجيا المتقدمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز