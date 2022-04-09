سيف الدهباشي رئيساً تنفيذياً لشركة «الطيف» التابعة لـ«إيدج»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة والرائدة في المنطقة، وأحد أكبر 25 مورداً عسكرياً في العالم، عن تعيين سيف علي الدهباشي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «الطيف» التابعة لها والمزود الرائد في الإمارات، لدعم دورة الحياة للمنصات والأنظمة البرية العسكرية من خلال خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة وإدارة سلسلة التوريد والتدريب الفني والخدمات الهندسية.

وتعد «الطيف» جزءاً من قسم العمليات البرية ضمن قطاع المنصات والأنظمة التابع لمجموعة «إيدج». وبهذه المناسبة، قال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»:

يأتي تعيين سيف الدهباشي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «الطيف» بهدف الاستفادة من خبراته الواسعة ومهاراته القيادية لإدارة أعمال الشركة وتحفيز النمو تماشياً مع رؤية الشركة وأهدافها الإجمالية. ومن أهم ركائز تلك الاستراتيجية الدعم والتطوير المستمرين للقدرات السيادية للإمارات وسط سعيها لأن تصبح مركزاً عالمياً للتقنيات المتقدمة.

وكان سيف الدهباشي يشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «الطيف»، ويمتلك خبرة تتجاوز 17 عاماً في وضع وتطبيق برامج تحولية واسعة النطاق في بعض من أهم المؤسسات التجارية.

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