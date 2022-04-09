تعاون بين «كهرباء دبي» و«سيمنز» في حلول إنتاج الطاقة

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مع ماتياس ريبليوس، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنية التحتية الذكية في «سيمنز أيه جي».

وذلك تعزيزاً للتعاون بين الهيئة ومجموعة «سيمنز». وفي بداية الاجتماع، رحب معالي الطاير بوفد شركة سيمنز، وأشاد بالتعاون القائم مع هيئة كهرباء ومياه دبي في العديد من المشروعات في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن شركة «سيمنز» تعد إحدى شركاء الهيئة الاستراتيجيين، ولا سيما في مجالات تقنيات وحلول إنتاج الطاقة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم، نعمل على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية في سبيل توفير بنية تحتية مميزة للطاقة من شأنها أن تلبي جميع احتياجات التنمية في الإمارة.

ضمن استراتيجيتنا وخططنا لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. ونعتمد في هيئة كهرباء ومياه دبي رؤية متكاملة ترتكز على أحدث التقنيات العالمية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في مجالات البحوث والتطوير وبناء القدرات، وأحدث التقنيات في مجالات الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والتقاط ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الكفاءة في مختلف مراحل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، إضافة إلى أمن إمدادات الطاقة.

شبكات ذكية

وأوضح معاليه: أن الهيئة تعمل من خلال مبادرة «التطبيقات والعدادات الذكية»، على بناء شبكات ذكية بمفهومها الواسع المتكامل تغطي نطاق أنظمة الإنتاج والنقل والتوزيع. وتشمل الشبكة الذكية إدارة الطلب وإدارة الأصول وأتمتة محطات التحويل وأتمتة شبكات التوزيع وتكامل المنظومات، والعدادات الذكية.

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