372000 لوحة مركبة مميزة في دبي

المصدر: دبي - أسامة اللحام

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هل تخيلت يوماً أن تدفع 33 مليون درهم لإرضاء شغفك وهوايتك، هل تخيلت أن تدخل مزاداً ليس لشراء عقار أو قطعة أرض، وإنما لشراء لوحة مركبة؟.

هوس اقتناء أرقام اللوحات المتميزة تجارة رائجة لها محبوها ومن يحرصون في كل مرة على حضور مزاداتها، وهذا الأمر دفع إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتنظيم العديد من المزادات وطرح أرقام مميزة تجاوزت الـ 372 ألف لوحة منذ بدء بيع الأرقام في العام 2001.

وبحسب جمال السادة، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أوضح أن هناك إقبالاً كبيراً في كل مرة تقوم المؤسسة بتنظيم مزاد لبيع أرقام اللوحات، حيث تم بيع 372,559 رقماً مميزاً منذ البدء ببيع الأرقام بدبي في العام 2001. وأوضح أن أكبر قيمة للوحة مركبة تم بيعها من خلال المزادات كانت للوحة D5 .

والتي بيعت بـ 33 مليون درهم في العام 2016. ويعتبر أعلى مزاد نظمته هيئة الطرق والمواصلات من حيث القيمة العامة، المزاد الذي نظمته الهيئة في أكتوبر 2016 ووصلت القيمة الإجمالية للوحات المباعة فيه إلى 65 مليوناً و166 ألف درهم. وفي مزادها الذي نظمته الهيئة في شهر أغسطس الماضي وصلت قيمة اللوحات المباعة إلى 36 مليوناً و276 ألف درهم.

وأما أعلى فئات الأرقام التي تشهد إقبالاً من بين الجمهور، فأوضح مدير إدارة ترخيص المركبات، أن لكل فئة من الأرقام مثل «الثنائي أو الثلاثي والرباعي والخماسي» متعاملين وسوقاً خاصاً، حيث يتميز المزاد الإلكتروني بإقبال المتعاملين على الأرقام الرباعية والخماسية، وأما العلني فيتميز بالأرقام الثنائية والثلاثية.

وبين جمال السادة أن المؤسسة تقوم في كل عام بطرح 3 مزادات علنية و4 مزادات إلكترونية مع توفر خدمة البيع المباشر للمتعاملين طوال العام، حيث توفر الهيئة خدمة البيع المباشر للأرقام المميزة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

بالإضافة إلى تطبيق «دبي درايف» ومراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمات. وبالمجمل فإن مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات قامت بطرح 109 مزادات علنية و 66 إلكترونية منذ بدء الخدمة.

ويتراوح عدد المزايدين في المزادات العلنية والإلكترونية بين 200 إلى 300 شخص في كل مزاد يتم تنظيمه.

وأما بخصوص معايير تحديد قيمة البدء في المزاد، أوضح جمال السادة أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحدد قيمة معينة لكل تصنيف من الأرقام يتم بدء المزاد منها، حيث تم تحديدها بعد دراسة لقيم الأرقام السوقية.

وبين جمال السادة أنه بإمكان المتعاملين التأكد من توفر الأرقام ومعرفة قيمتها، ومن خلال خدمة الاستعلام عن الأرقام الموجودة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ويستطيع المتعامل التأكد من توفر الأرقام وأسعارها، وشراءها مباشرة، حيث توفر الهيئة الأرقام بأسعار متفاوتة بناء على درجة تميز الرقم. وحول أبرز الأصناف التي يتم طرحها في المزادات بيّن جمال السادة: أن الهيئة توفر الأرقام المميزة من صنف خصوصي والدراجات النارية وأرقام المركبات الكلاسيكية للبيع.

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