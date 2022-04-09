الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات اليوم حاراً وصحواً نهاراً، ويصبح غائماً جزئياً بوجه عام، خاصةً على المناطق الساحلية والغربية ليلاً.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً على المناطق الشمالية والشرقية، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر أن البحر سيكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال بقية الأيام المقبلة:

الأحد

الطقس: حار نهاراً وغائم جزئي بوجه عام.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً على المناطق الشمالية والشرقية، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً خاصة على السواحل - وصحو إلى غائم جزئي بوجه عام نهاراً - انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة على السواحل.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وقد يضطرب أحياناً في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً على السواحل وصحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: حار وغائم جزئي إلى غائماً أحياناً على بعض المناطق خاصة على المناطق الساحلية والجزر - تميل درجات الحرارة للارتفاع.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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