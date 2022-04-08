الإمارات تشارك في اجتماعات المجلس الوزاري لمجلس التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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شارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في اجتماعات الدورة الـ151 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد أمس في الرياض، والذي استعرض عدداً من الملفات الخليجية والإقليمية والدولية.

وعقد الاجتماع برئاسة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، بحضور وزراء خارجية دول المجلس التعاون، والأمين العام للمجلس، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

واستمع المجلس الوزاري لإحاطة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ حول آخر التطورات في الجمهورية اليمنية ومستجدات جهود إحلال السلام فيها.

كما استعرضت اجتماعات الدورة نتائج المشاورات اليمنية - اليمنية التي رحب المجلس الوزاري بنجاحها، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي أقرّت خلال القمة الخليجية الـ 42، والعلاقات الاستراتيجية بين المجلس والمنظمات الدولية، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والعالمية.

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