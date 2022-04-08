انطلاق مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في يومها السادس

المصدر: دبي - عصام الدين عوض

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انطلقت، قبل قليل، وسط حضور جماهيري كبير، مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في يومها السادس بمشاركة 6 متسابقين؛ وهم إبراهيم حسام إبراهيم من البرتغال، وبوبكر عبد الهادي من الجزائر، وإسماعيل سيدبي من بوركينافاسو، وإحسان بسادين من جنوب أفريقيا، وإسماعيل درامي من ساحل العاج، ورفيق إدريس من غانا.

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