صحة دبي تطالب المنشآت الصحية بدبي بتفعيل الرقابة الذاتية

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

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طالبت هيئة الصحة بدبي جميع المنشآت الصحية المرخصة الواقعة ضمن نطاق اختصاص وصلاحيات الهيئة بدبي بتفعيل تطبيق آلية الرقابة والتفتيش الذاتي والتي تتضمن مشاركة جميع المنشآت الصحية المرخصة الواقعة ضمن نطاق اختصاص وصلاحيات الهيئة واتخاذ كافة ما يلزم لضمان التقيد التام بما ورد فيه من أحكام تفادياً لأية مساءلة قانونية.

وبينت أن تفعيل آلية الرقابة يهدف إلى تعزيز روح المسؤولية والرقابة الذاتية لدى المنشآت الصحية المرخصة الواقعة ضمن نطاق اختصاص وصلاحيات هيئة الصحة في دبي،

وأشارت إلى أن الهيئة تعتبر القطاع الصحي شريكاً استراتيجياً في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمع، وبغرض وضع نظام قائم على الفعالية والكفاءة والشفافية في عملية التدقيق على المنشآت الصحية ولضمان جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة ورضا وسعادة المتعاملين ووصولاً إلى أفضل الممارسات في هذا المجال.

وبينت الصحة أنه بنا ًء على ذلك، يتوجب على جميع المنشآت الصحية الالتزام باستخدام قوائم التحقق الذاتية لكل منشأة صحية، حسب التصنيف الممنوح لها، وتعبئة قوائم التحقق الذاتية من قبل الكادر الوظيفي الداخلي المعني بعملية الرقابة والتفتيش الذاتي في كل منشأة صحية. وإرسالها إلى البريد الإلكتروني الخاص بقسم التفتيش وقسم الرقابة الدوائية، وسيقوم فريق التفتيش التابع لهيئة الصحة في دبي بالإطلاع على القوائم الذاتية والتحقق من مضمونها قبل الزيارة الميدانية للمنشأة الصحية، والالتزام باستمرار عملية التفتيش الذاتي من قبل المنشأة بشكل دائم ودوري وإعادة تعبئة قوائم التحقق كل 3 أشهر.

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