سفير كازاخستان يشيد بمواقف الإمارات الداعمة لبلاده

المصدر: وام

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أشاد سعادة ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة بمواقف دولة الإمارات الداعمة لبلاده في جميع المجالات.

و قال مینیلیكوف خلال إحاطة إعلامیة عقدت بمقر سفارة كازاخستان في أبوظبي: " نحتفل في شهر أكتوبر من هذا العام بالذكري الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين " .. مشيرا إلى أن الامارات تعتبر الشريك الاستراتيجي و التجاري و الاقتصادي في المنطقة العربية .

و أوضح في هذا الصدد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 709 ملايين دولار أمريكي فيما بلغ حجم تدفق الاستثمارات المباشرة من الدولة إلى كازاخستان 243.4 مليون دولار.

وأكد أن رؤیة وتوجیھات القیادة الرشیدة في دولة الإمارات أسهمت في توطید وتعزیز العلاقات مع كازاخستان مشيرا إلى أن دولة الإمارات تنتهج سیاسات متوازنة مع دول العالم و منھا كازاخستان و تتمیز بالانفتاح و احترام الغیر ما یعزز مكانتھا الدولیة في شتى المجالات.

و حول إعلان الرئیس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاییف للإصلاحات السیاسیة التاریخیة و الشاملة مؤخرا قال مینیلیكوف إن الھدف منھا تحقیق الدیمقراطیة من خلال تحویل السلطة إلى الحكومة و البرلمان و تأسیس كازاخستان جدیدة تعتمد على المنافسة السیاسیة العادلة و الحرة وترسيخ قواعد منصفة والقضاء على الاحتكارات في جمیع المجالات".

و نوه بتعھد الرئیس توكاییف خلال خطابه لحالة الأمة ببذل الجھود لتعزیز سیادة و استقلال و وحدة أراضي كازاخستان و العمل من أجل الازدھار .. مؤكدا أن المكونات الأساسیة لبرنامج إصلاحات الجمھوریة الجدیدة تھدف إلى التركیز على تعزیز الدیمقراطیة والمساءلة والاستدامة في إدارة الدولة، والمراجعة الأساسیة للمؤسسات الرئیسیة للدولة وسیر عمل البرلمان.

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