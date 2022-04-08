تعرف على طقس الإمارات قي ثامن يوم من أيام رمضان

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وصحوا بوجه عام نهاراً وغائم جزئياّ أحياناً على بعض المناطق الساحلية والجزر ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً خاصة شرقاً وشمالاً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 05:28 والجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثاني عند 12:44.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:52 والمد الثاني عند الساعة 01:49 والجزر الأول عند الساعة 08:57 والجزر الثاني عند الساعة 22:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 40 21 70 20 دبي 40 25 70 20 الشارقة 40 20 75 25 عجمان 38 18 75 20 أم القيوين 40 22 70 20 رأس الخيمة 38 21 70 25 الفجيرة 37 27 75 30 العين 41 23 70 25 ليوا 41 25 80 20 الرويس 35 24 75 25 السلع 39 26 70 20 دلما 39 25 75 25 طنب الكبرى 28 25 80 25 طنب الصغرى 25 25 80 25 أبو موسى 27 25 70 30.

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