موظفة في شرطة عجمان تدخل 7500 بلاغ خلال عام

المصدر: عجمان - البيان

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كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان موظفة من مركز شرطة النعيمية الشامل لتميزها في أدائها الوظيفي، وذلك ضمن إطار تكريم المتميزين في أداء مهامهم، وتقديراً لمسؤوليتهم واهتمامهم بقضايا المجتمع، وسعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والمتمثلة بتقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وسلم القائد العام لشرطة عجمان شهادة التكريم للمساعد أول نورة علي حسن من مركز شرطة النعيمية الشامل مشيداً بتميز أدائها وجهودها في إدخال البلاغات وسرعة الإنجاز، إذ تمكنت من استكمال إدخال 5707 بلاغات، وأدخلت 1800 بلاغ جديد في عام 2021، تنوعت بين بلاغات جنائية وبلاغات مالية، ومعاملات خدمة التنازل عن بلاغ وخدمة المخاطبات البنكية، فكان لها دور بارز في تعزيز جودة العمل.

ومن جانبها عبرت المكرمة عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن الوفاء والإخلاص في العمل واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق أي موظف لتعزيز أمن وأمان المجتمع وأفراده وإسعاد المتعاملين، ودعم مسيرة شرطة عجمان.

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