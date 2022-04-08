«كليفلاند كلينك أبوظبي» يوفر خدمة العيادات التخصصية المسائية خلال رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، عن استمراره في توفير خدمة عياداته التخصصية المسائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تعزيزاً لالتزامه المجتمعي ولتزويد مرضاه بخدمات الرعاية الصحية عندما يحتاجونها.

وتتضمن خدمات العيادات المسائية: الرعاية الأولية، والغدد الصماء، وأمراض القلب، وأمراض الرئة، والحساسية، وطب الأعصاب، وأمراض الجهاز الهضمي، وطب العيون، والمسالك البولية، وطب القدم، وعلاج الألم، وفحص تخطيط صدى القلب، ومختبر وظائف الرئة، وطب إعادة التأهيل، وذلك يومياً من الـ8:30 مساءً ولغاية الواحدة بعد منتصف الليل.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور خورخيه غوزمان الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي: نعمل انطلاقاً من إيماننا بأهمية دورنا في خدمة المجتمع وفي تأمين رعاية صحية عالمية المستوى لمرضانا. نحن نعي أنه خلال شهر رمضان المبارك تتبدل المواقيت للصيام، والاجتماع بالعائلة، والاحتفال بالشهر الفضيل، ولأننا نريد أن نكون في خدمة مرضانا عندما يحتاجوننا، نواصل توفير عياداتنا المسائية للمرضى خلال هذه الفترة.

وتستمر العيادات النهارية في المستشفى من الاثنين إلى الخميس، من الساعة الـ9:00 صباحاً وحتى الساعة الـ3:30 عصراً، ومن الساعة الـ9:00 صباحاً حتى الساعة الـ1:00 بعد الظهر يوم الجمعة. وأما خدمات العناية بمرضى العمليات خلال النهار فستكون من الاثنين إلى الجمعة من الـ7:30 صباحاً حتى الـ3:00 عصراً.

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