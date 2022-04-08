شرطة دبي تنفذ مبادرة مجتمعية احتفاءً بيوم الصحة العالمي

المصدر: دبي - البيان

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بمناسبة يوم الصحة العالمي، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «كوكبنا، صحتنا»، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة الإمارات العامة للبترول، راعي فريق الدراجات الهوائية، مبادرة مجتمعية تمثلت بزيارة لاعبات فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية، الأطفال في مستشفى السعودي الألماني بدبي.

وأكد المقدم عبدالباسط علي، مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع أن المبادرة جاءت لتواكب شعار اليوم العالمي للصحة، الذي يأتي هذا العام بشعار «كوكبنا، صحتنا» وأهمية الدراجة الهوائية التي تعد وسيلة نقل صديقة للبيئة وتسهم في محاربة التلوث الناجم عن الانبعاثات الكربونية وتؤدي إلى تحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى دورها الفعال في تحقيق السلامة على الطرق.

وأضاف: أحببنا مشاركة هذا اليوم مع الأطفال، لنحثهم على ممارسة الرياضة عموماً، وخاصة ركوب الدراجات الهوائية، وخاصة أنها وسيلة ترفيهية محببة للأطفال، وذلك سعياً لترسيخ ثقافة الرياضة في نفوسهم بعمر صغير، وتحفيزاً على اتباع نمط حياة صحي، وهو أمر ضروري لصحة العقل والجسم، وتفادي الأمراض كالسمنة والسكري وغيرها.

وأوضح أن المبادرة تمثلت بتوزيع اللاعبات، كراسات رسم وأقلام تلوين على الأطفال لرسم لوحة فنية، يكون موضوعها الأساسي الدراجة الهوائية، وحلم ركوب الدراجة مع استخدام أي عناصر طبيعية أخرى، مثل الشوارع والمسطحات الخضراء والورود وخلفيات للمدينة مؤكداً تفاعل الأطفال ورسمهم لوحات فنية جميلة استوفت عناصر الموضوع الرئيس.

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