مدفع شرطة دبي المتنقل في مركز دبي المالي العالمي لـ 3 أيام

المصدر: دبي - البيان

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تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها خلال شهر رمضان، باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً، يتواجد مدفع شرطة دبي المتنقل اعتباراً من اليوم ولمدة 3 أيام في مركز دبي المالي العالمي.

وتنقسم المدافع هذا العام إلى نوعين، الأولى مدافع ثابتة تتوزع في 5 مناطق، هي نخلة جميرا عند منتجع أنتلانتس، والخليج التجاري عند برج خليفة، والسيف في شارع السيف، والوحيدة عند مركز سنشري التجاري، وحتا أمام جمعية الإمارات وحديقة التلة. والنوع الثاني المدافع المتنقلة «الرحال» وتنتقل بين 11 منطقة.

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