«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير ليتوانيا

المصدر: أبوظبي - وام

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تسلم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي نسخة من أوراق اعتماد راموناس دافيدونيس سفير جمهورية ليتوانيا لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة المساعد لسفير جمهورية ليتوانيا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده.

ومن جانبه أعرب سفير جمهورية ليتوانيا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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