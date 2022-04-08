«الاتحادية للشباب» و«ربدان» تبحثان التعاون في تنمية قدرات الشباب

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار فريق من المؤسسة الاتحادية للشباب أكاديمية ربدان في أبوظبي، وكان في استقبال الفريق الذي ترأسه سعيد النظري مدير عام المؤسسة، كل من الدكتور فيصل العيان نائب رئيس أكاديمية ربدان، والدكتور فيصل الكعبي عميد كلية الجاهزية في الأكاديمية، وفريق من الأكاديمية.

وتم خلال الزيارة بحث سبل التعاون المشترك في عدة مجالات تهتم ببناء قدرات الشباب الإماراتي وتنمية مهاراتهم، وخاصة في المجالات التعليمية التي تطرحها الأكاديمية، وهي الأمن والسلامة والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات والمواضيع التي تخص الشباب، كما اطلعوا على مرافق الأكاديمية وتوجهها الاستراتيجي والأكاديمي، والخدمات المختلفة التي تقدمها والبرامج الاستثنائية التي تطرحها.

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وقال سعيد النظري: «تحرص المؤسسة الاتحادية للشباب على تعزيز وتوطيد علاقاتها مع كافة مؤسسات الوطن المعنية بشؤون الشباب وتنميتهم والاستثمار فيهم للمستقبل، وأكاديمية ربدان واحدة من هذه المؤسسات التي تسهم بشكل خاص في تعزيز إمكانات الشباب وتقوية جاهزيتهم بما يدعم استراتيجية البلاد للأعوام الخمسين المقبلة، ويساعد في تأهيلهم في مجالات متخصصة تشمل الأمن والسلامة والدفاع، لفتح آفاق جديدة من العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية».

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