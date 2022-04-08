البرهان يمنح الشيخة فاطمة وسام الامتياز من الدرجة الأولى

المصدر: الخرطوم - وام

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منح الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وسام الامتياز من الدرجة الأولى تقديراً لجهود سموها وخدماتها الجليلة التي قدمتها للسودان الشقيق.

تسلّم الوسام بمكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، أمس، حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، الذي أعرب في تصريح عقب اللقاء عن شكر وتقدير القيادة الرشيدة للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على هذا التكريم والوسام المستحق.

وأكد السفير الجنيبي، متانة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان الشقيق، مشيراً إلى أن منح سمو الشيخة فاطمة هذا الوسام من قبل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يؤكد تقدير السودان حكومة وشعباً لأعمال سموها الجليلة في السودان.

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