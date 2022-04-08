طحنون بن محمد وسيف بن زايد يعزيان في وفاة موزة الدرمكي

المصدر: العين - وام

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قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، واجب العزاء إلى سيف علي بن الضبع الدرمكي وإخوانه في وفاة والدتهم موزة بنت ربيع الدرمكي - رحمها الله - وذلك بمجلس العزاء في منطقة الهيلي بمدينة العين.

وأعرب سموهما عن صادق مواساتهما لأسرة وأبناء الفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.

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