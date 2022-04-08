سلطان القاسمي وحميد النعيمي يستقبلان المهنئين برمضان

المصدر: الشارقة، عجمان - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، في قصر البديع العامر، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، ومن كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، ووفد هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وأعرب المهنئون عن خالص أمنياتهم وتبريكاتهم بحلول هذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالعز والأمن والأمان، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

تبريكات

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، أمس، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة وأعضاء النيابة وأعيان ووجهاء القبائل، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي واليمن والبركات.

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