حملة تفاعلية عبر منصات وزارة الصحة بوسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة تفاعلية رقمية عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بمناسبة يوم الصحة العالمي الموافق لتاريخ 7 أبريل، وذلك للاحتفاء بإنجازات خط الدفاع الأول تقديراً لجهودهم وتكريمهم والإشادة بفضلهم ودورهم الإنساني وإبراز فخر الوطن بهم.

وأكدت الوزارة: كما بدأنا بحملة «متّحدين ومتحدّين» فاليوم حملتنا تحت شعار «متعافين وملتزمين»، ومن خلال إنتاج إعلامي رقمي متميز وبتوظيف مبتكر لفكرة الفن للصحة كقيمة جمالية وإنسانية ووطنية تَعبُر الأوطان وتجمعها، تنشر الوزارة بهذه المناسبة عملاً فنياً يجسد الإرادة والالتزام التي وحّدت مجتمع الإمارات في تحدي الجائحة، في ظل توجيهات القيادة الحكيمة.

ويحمل هذا الإنتاج الإعلامي رسالة إنسانية للعالم أن دولة الإمارات التي أطلقت قيادتها الحكيمة شعار «لا تشلّون هم» والتي كانت مصدر طمأنينة وثقة للمجتمع، صنعت الفارق في تعزيز قدرات الدولة ومواصلة مرحلة التعافي بثقة وتفاؤل، بلغ صداها وأثرها أرجاء العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز