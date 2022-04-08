«قضاء أبوظبي» تطور خدمة إيداع الأمانات وسداد الغرامات إلكترونياً

المصدر: (أبوظبي - البيان )

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طورت دائرة القضاء في أبوظبي خدمة إيداع الأمانات وسداد الغرامات القضائية عن طريق موقعها الإلكتروني، لتشمل الحصول على «كف البحث» لحظياً فور الانتهاء من عملية الدفع، وبما يضمن تسجيل المبالغ المودعة في ملف القضية بسرعة ودقة، ويسهم في اختصار الوقت والجهد والتسهيل على الموظف المعني والمتعاملين.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تطوير خدمة إيداع الأمانات وسداد الغرامات القضائية عن طريق الموقع الإلكتروني يأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي بدائرة القضاء، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتسريع إجراءات التقاضي في جميع مراحله والاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان سهولة إنجاز المعاملات وفق أعلى المعايير المعتمدة. وأشار وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إلى تعدد جوانب الأهمية للخدمة المطورة.

حيث توفر أيضاً إيداع الضمان المالي على ذمة بلاغات الشرطة غير المسجلة في أنظمة الدائرة، وإيداع الضمان المالي على ذمة القضايا أو الملفات، مبيناً أن الخدمة الجديدة تهدف إلى توفير الوقت والجهد على موظفي الدائرة وأفراد الشرطة، وسهولة الوصول إلى أرقام القضايا المتعلقة بالمبالغ المودعة.

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