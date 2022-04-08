إطلاع وفد فنلندي على ممارسات «كهرباء دبي» في الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جانا هوسو-كاليو، السكرتيرة الدائمة لوزارة الغابات والزراعة في جمهورية فنلندا، بحضور ماريان نيسيللا سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية التي تعتمدها الهيئة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع المياه، والاستدامة، والابتكار واستشراف المستقبل، باعتبار الهيئة واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات.

وحضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من: المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس للاستراتيجية والاتصال الحكومي.

ورحب معالي سعيد محمد الطاير بالسكرتيرة الدائمة لوزارة الغابات والزراعة في جمهورية فنلندا، مستعرضاً أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، لافتاً إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تستلهم استراتيجياتها وخطط عملها من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،رعاه الله، لتعزيز الاستدامة والابتكار، والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

وأوضح معاليه أن الهيئة تواصل تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي.

إنجازات

أكد معالي سعيد الطاير أن لدى دبي استراتيجية واضحة وأهداف محددة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاستدامة. ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، من أبرز مشروعاتها لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز