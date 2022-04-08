90 % خصومات على استخراج التصاريح للمنضمين إلى «نادي شركاء التوطين»

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن انضمام المنشآت إلى «نادي شركاء التوطين»، يمنحهم العديد من الامتيازات والخصومات، تصل حتى 90 % على تكاليف استخراج تصاريح العمل، إذ يعمل النادي على تقديم حزمة من المزايا والحوافز والخدمات المميزة، والمقدمة للمنشآت المسجلة لدى الوزارة والداعمة للتوطين، وفقاً لمستوى تصنيف المنشأة ضمن فئات نادي شركاء التوطين، بحيث ستدفع المنشآت الواقعة ضمن الفئة البلاتينية 300 درهم، بدلاً من 3 آلاف لرسوم استخراج تصاريح العمل.

أنشطة وانتشار

وأوضحت الوزارة أنها تمنح عضوية النادي لمنشآت القطاع الخاص التي تعمل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في سوق العمل، وفقاً للتوجهات الحكومية، ولديها إدارة للموارد البشرية، ويكون منح العضوية بناء على طلبها، وفقاً لنسبة عدد العمال المواطنين بالمنشأة، إلى إجمالي عدد العمال بها من فئة العمال من المستويات المهارية «1 و2 و3»، بالإضافة إلى تعدد الأنشطة الاقتصادية بالمنشأة، والانتشار الجغرافي لها على مستوى الدولة.

وأشارت إلى أنه يتم احتساب الخصومات في جميع الفئات بالنسبة للعمل بهذه المنشآت، من المستوى المهاري 1، 2، 3، طبقاً للفئة التي تم وضع المنشأة فيها، وذلك دون العمال من المستوى المهاري 4 أو 5، الذين يستمر تحصيل الرسوم بالنسبة لهم وفقاً لمعيار تعدد الثقافات، وتتمثل آلية احتساب النقاط للاستفادة من مميزات نادي شركاء التوطين، في منح التوظيف 50 %، والتدريب 20 %، والتوظيف المبتكر 10 %، والتزام الإدارة العليا 10 %، وبيئة العمل 10 %.

اجتماعات دورية

وتعقد الوزارة مع أعضاء النادي اجتماعات دورية، لتبادل التجارب والخبرات والممارسات في مجال استقطاب الموارد البشرية الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص.

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