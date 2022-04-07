تعرف على طقس الإمارات في سابع أيام رمضان

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وصحوا إلى غائم جزئياً أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً خاصة شرقاً وشمالاً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:28 الثاني عند الساعة 04:51 الجزر الأول عند الساعة 11:36 والجزر الثاني عند 22:00 بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والمد الثاني عند الساعة 00:54 الجزر الاول عند الساعة 07:46 والجزر الثاني عند الساعة 20:30 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 40 22 75 15 دبي 38 25 70 20 الشارقة 38 19 75 20 عجمان 37 24 80 25 أم القيوين 39 19 80 20 رأس الخيمة 35 20 80 25 الفجيرة 33 25 85 30 العين 40 22 55 20 ليوا 41 21 55 15 الرويس 40 22 75 20 السلع 40 20 75 20 دلما 36 22 85 30 طنب الكبرى 33 25 85 35 طنب الصغرى 33 25 85 35 أبو موسى 33 25 85 35

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وصحوا إلى غائم جزئياً أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً خاصة شرقاً وشمالاً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:28 الثاني عند الساعة 04:51 الجزر الأول عند الساعة 11:36 والجزر الثاني عند 22:00 بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والمد الثاني عند الساعة 00:54 الجزر الاول عند الساعة 07:46 والجزر الثاني عند الساعة 20:30 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 40 22 75 15 دبي 38 25 70 20 الشارقة 38 19 75 20 عجمان 37 24 80 25 أم القيوين 39 19 80 20 رأس الخيمة 35 20 80 25 الفجيرة 33 25 85 30 العين 40 22 55 20 ليوا 41 21 55 15 الرويس 40 22 75 20 السلع 40 20 75 20 دلما 36 22 85 30 طنب الكبرى 33 25 85 35 طنب الصغرى 33 25 85 35 أبو موسى 33 25 85 35.

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