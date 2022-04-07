حاكم الشارقة يصدر مراسيم أميرية بشأن إعادة تشكيل المجالس البلدية

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مجموعة من المراسيم الأميرية بشأن إعادة تشكيل المجالس البلدية في مناطق مدينة الشارقة ومدينة الذيد ومدينة خورفكان ومدينة كلباء ومدينة دبا الحصن ومنطقة البطائح ومنطقة المدام ومنطقة مليحة ومنطقة الحمرية.

إعادة تشكيل المجلس البلدي لمدينة الشارقة



أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم /17/ لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمدينة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس البلدي لمدينة الشارقة برئاسة السيد / سالم علي سالم أحمد المهيـري، وعضوية كل من السادة والسيدات التالية أسماؤهم : 1. بطي عيد بطي عيد الشويهي.

2. جهاد راشد سيف جمعة الزعابي.

3. حمد عبدالله عبدالرحمن الحلو.

4. خالد راشد خليفة المهيري.

5. خالد عبداللطيف أمين محمد النمر.

6. خلفان محمد خلفان الرويمه المهيري.

7. خميس سيف راشد بن سويف آل علي.

8. راشد خميس حمد راشد السويدي.

9. سالم محمد سالم سعيد المزروعي.

10. سيف سالم سعيد سالم السويدي.

11. عائشة سيف محمد الخاجه.

12. عائشة أحمد سالم المطوع.

13. عبدالله سالم أحمد محمد بوسمنوه.

14. د. عبدالله سالم علي حموده الكتبي.

15. عبيد سلطان علي النابودة الشامسي.

16. د. علي محمد عبدالعزيز بن درويش آل علي.

17. عيسى عبيد خليفة بن غانم الحميري.

18. محمد حميد ناصر سالم العويس.

19. ناصر حمدان ناصر عبودي.

20. وليد راشد خليفة ديماس.

إعادة تشكيل المجلس البلدي لمدينة الذيد

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم /18/ لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمدينة الذيد.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس البلدي لمدينة الذيد برئاسة الدكتور/ محمد عبدالله سعيد بن هويدن الكتبـي، وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم : 1. خليفه عبدالله محمد حسن الخاطري.

2. راشد محمد سعيد القابض الطنيجي.

3. راشد مهيّر بخيت محمد الكتبي.

4. سالم عبدالله علي بن غرير الكتبي.

5. سعيد محمد عبدالله البديوي الطنيجي.

6. عبدالله علي عبدالله بن شمسه.

7. عبيد حامد عبيد بن خليفة الطنيجي.

8. عيد مطر علي بن غرير الكتبي.

إعادة تشكيل المجلس البلدي لمدينة خورفكان

صدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم /19/ لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمدينة خورفكان.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس البلدي لمدينة خورفكان برئاسة السيد / راشد خميس عبيد النقبي، وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم : 1. خالد إبراهيم محمد عبدالله الحوسني.

2. راشد خميس محمد راشد النقبي.

3. سعيد عبدالله سعيد عبدالله النقبي.

4. سهيل على سعيد خلف النقبي.

5. محمد خلفان عبدالله خلفان النقبي.

6. محمد زيد علي الخنزوري الشحي.

7. محمد علي أحمد الجوهري الحمادي.

8. يوسف عبدالله أحمد شاهين الرئيسي.

إعادة تشكيل المجلس البلدي لمدينة كلباء

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم /20/ لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمدينة كلباء.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس البلدي لمدينة كلباء برئاسة الدكتور/ سليمان عبدالله سليمان بن سرحان الزعابي، وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم : 1. حسين محمد عيسى بن حسين.

2. حمد سالم عبيد محمد الزعابي.

3. زايد عبدالله مسعود الكلباني.

4. سالم محمد عبدالله خميس الكندي.

5. سيف خميس سعيد سيف المزروعي.

6. صالح محمد سعيد جمعة الغمري.

7. الدكتور/ عبيد صقر صالح حسن المراشدة.

8. هاشم محمد يعقوب البيرق.

إعادة تشكيل المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن



وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم /21/ لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن برئاسة السيد/ أحمد عبدالله محمد بن يعروف النقبي، وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم: 1. أحمد سلطان سليمان علي الظهوري.

2. أحمد عبدالله أحمد بغداد الدرمكي.

3. سعيد محمد راشد النساي الحمودي.

4. سليمان ناصر ناصر محمد النعيمي.

5. عبدالله سعيد سالم البلّي الظهوري.

6. علي عبدالله محمد بن يعروف النقبي.

7. محمد أحمد صالح العامل الحيايى.

8. ياسين سالم محمد شرار الظهوري.

إعادة تشكيل المجلس البلدي لمنطقة البطائح

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم /22/ لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمنطقة البطائح.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس البلدي لمنطقة البطائح برئاسة السيد/ محمد عبدالله راشد حليس الكتـبي، وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم: 1. خليفه عبيد خليفه بن رشيد الكتبي.

2. سالم عبيد سالم بن شنه الكتبي.

3. سلطان سويدان سالم بن رشيد الكتبي.

4. سيف مبارك سيف الجزيعي الكتبي.

5. عبدالله سالم عبدالله المسافري.

6. محمد مطر عبدالله المسافري.

إعادة تشكيل المجلس البلدي لمنطقة المدام



أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم /23/ لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمنطقة المدام.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس البلدي لمنطقة المدام برئاسة السيد/ سلطان محمد معضد هويدن الكتبـي، وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم : 1. جمعه محمد علي شراره الكتبي.

2. سالم مطر حمد سعود الكتبي.

3. سعيد محمد سعيد الراشدي.

4. شريجي محمد محمد عيد الكتبي.

5. عبدالله صابر سعيد صابر الكتبي.

6. علي عوض علي عمير الكتبي.

إعادة تشكيل المجلس البلدي لمنطقة مليحة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم /24/ لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمنطقة مليحة.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس البلدي لمنطقة مليحة برئاسة السيد/ سلطان علي سيف علي الكتبـي، وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم : 1. زايد محمد سعيد زايد الكتبي.

2. سعيد علي محمد لاحج الكتبي.

3. ضحي حارب ضحي عامر المنصوري.

4. عبدالله سالم خلفان بن جرش الكتبي.

5. مصبح بطي عبدالله سعيد القايدي.

6. مصبح حمد سعود خصوني الكتبي.

إعادة تشكيل المجلس البلدي لمنطقة الحمرية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم /25/ لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمنطقة الحمرية.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس البلدي لمنطقة الحمرية برئاسة السيد/ حميد سيف خليفة بن سمحة الشامسي، وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم : 1. أحمد سعيد حميد سعيد المهيري.

2. حسن سالم علي بن حرب الشامسي.

3. حميد فايز عبدالرحمن فايز الشامسي.

4. طالب راشد طارش بخيت المسافري.

5. علي راشد خليفة عبيد الشامسي.

6. ماجد علي سيف بوفيير الشامسي.

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