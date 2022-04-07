«شؤون الدفاع» في «الوطني» تواصل نقاش سياسة «الخدمة الوطنية»

المصدر: دبي - البيان

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عقدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً «عن بعد»، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، واصلت خلاله مناقشة موضوع سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وعبيد خلفان السلامي، ويوسف عبدالله البطران، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على دراسة تحليلية بشأن موضوع سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي تناقشه ضمن محاور: استراتيجية الهيئة وآلية تطوير منظومة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتحديات في الانتساب للخدمة الوطنية على الوظائف ومواصلة تعليم الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، والعمل التكاملي والاستفادة من الخدمة البديلة في مجال التدريب للوظائف الحيوية.

وعرضت الدراسة التحليلية التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بعض الممارسات الدولية حول الخدمة البديلة، وتجربة الخدمة الوطنية على الشباب الإماراتي وارتباطها بمسيرته العلمية والعملية، وأبرز التحديات التي تواجه الشباب الإماراتي أثناء تنفيذ مدة الخدمة الوطنية، والمقترحات والتوصيات الأولية بشأن الموضوع.

ووجهت اللجنة بإعداد تصور حلقة نقاشية افتراضية حول موضوع سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما اعتمدت خطة عملها لمناقشة الموضوع مع ممثلي الحكومة والجهات ذات الاختصاص.

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