مناقشة مشروع قانون تنظيم دور العبادة

المصدر: دبي - البيان

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واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة، خلال اجتماعين عقدتهما على مدى يومين في مقر الأمانة العامة بإمارة دبي بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وحميد علي العبار الشامسي، ومريم ماجد بن ثنية، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وشارك من وزارة تنمية المجتمع حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وعدد من المستشارين القانونيين.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماعين مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة، الذي يتكون من 35 مادة، وملاحظات الجهات المحلية والتعديلات على مواد مشروع القانون.

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