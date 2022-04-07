شرطة دبي تنظم محاضرة توعوية لسائقي توصيل الطلبات

المصدر: دبي - البيان

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أكد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، ضرورة توعية وتثقيف السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، ورفع مستوى الالتزام المروري لديهم، مشدداً على عواقب عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، وقيادة أية مركبة لا تتوافر فيها شروط وإجراءات السلامة المرورية، وعدم إلمام سائقيها بقواعد وآداب السير والمرور، لما يشكله ذلك من خطر عليهم وعلى مستخدمي الطريق.

وأشار العميد سيف المزروعي، إلى أن إدارة الحملات والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، نظمت سلسلة من المحاضرات المرورية التوعوية لسائقي الدراجات النارية «خدمة توصيل الطلبات» استفاد منها 30 سائقاً لدى شركة طلبات، بهدف رفع مستوى الوعي بقانون المرور والأنظمة والقواعد التي تقلل من الحوادث المرورية.

وتناولت المحاضرة عدة محاور، أبرزها: مسببات الحوادث كالانشغال أثناء القيادة، وعقوبة السرعة الزائدة، إلى جانب التطرق لأبرز المخالفات الشائعة المرتكبة مثل السلوكيات الخاطئة لبعض السائقين، والتي قد تسبب الإزعاج لمستخدمي الطريق، منها الدخول بين السيارات أو السير في الطرقات في شكل مجموعات، ما يشكل إزعاجاً كبيراً لسائقي المركبات في الطريق، وكذلك الدخول المفاجئ، وتغيير المسار بشكل سريع وغير متوقع، خاصة في الشوارع الداخلية.

وأفاد العميد سيف المزروعي: أن شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي أطلقتا في مارس الماضي عدداً من مبادرات السلامة المرورية، بهدف تشجيع سائقي دراجات التوصيل وتحفيزهم على الالتزام بالمعايير العالمية المعتمدة والمتعلقة بالصحة والسلامة، وتكثيف التدريب لسائقي الدراجات وتطبيق أفضل المعايير في مجال بيئة العمل، بالإضافة إلى تشجيعهم على حسن القيادة في الطرق لتحقيق بيئة آمنة على الطرق، عبر إطلاق جائزة للشركات والسائقين الملتزمين بمعايير السلامة، تحقيقاً لأهداف ومؤشرات استراتيجية السلامة المرورية وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، وخفض المخالفات المسلكية والمرورية لهذه الفئة من السائقين.

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