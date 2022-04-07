مركز شرطة القصيص يكرم طفلاً فلبينياً تقديراً لأمانته

المصدر: البيان

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كرم العميد عبدالحليم محمد الهاشمي، مدير مركز شرطة القصيص، بحضور النقيب سلمان راشد جمعة، الضابط المناوب بالمركز، والسيدة ليلى شاهمراد جمل، رئيس قسم إسعاد المتعاملين، والملازم حميد محمد النعيمي من قسم الشؤون الإدارية، الطفل نيجل نيرس، فليبيني الجنسية، يبلغ من العمر خمس سنوات، وذلك تقديراً لأمانته وحرصه على تسليم مبلغ مالي قدره 4000 درهم إلى المركز، بعد عثوره عليه في منطقة الاختصاص، ثم تسليم المبلغ لوالده الذي بدوره سلمه لمركز شرطة القصيص.

وأشاد العميد عبدالحليم الهاشمي بأمانة الطفل نيجل نيرس، التي تجسد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمعنا، مؤكدا أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وتقدم العميد عبدالحليم الهاشمي بالشكر إلى الطفل نيجل نيرس ووالده السيد نلمار باليسوك ابوستول على أمانتهما ومبادرتهما الطيبة، وحرصهما على التواصل مع مركز شرطة القصيص من أجل الوصول إلى صاحب المبلغ و إعادته له، داعياً أفراد المجتمع اتخاذه قدوةً ومثالاً للصدق والأمانة.

وقدم العميد عبد الحليم الهاشمي شهادة شكر وتقدير للطفل نيجل نيرس وأسرته، تقديراً لأمانتهم وحرصهم على التواصل مع مركز شرطة القصيص من أجل الوصول إلى صاحب المبلغ، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

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