الصحة تطالب جميع المنشآت الصحية بسحب تشغيلة طبية بسبب خلل في التعقيم

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

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أصدر قطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميما إلى جميع المنشآت الصحية والصيدلانية وجميع ممارسي الرعاية الصحية، بسحب تشغيلات من الوسيلة الطبية Covidien DARIM airway products بسبب وجود خلل في التعقيم للأجهزة الطبية والتي تم تعقيمها بأكسيد الايثلين في منشآت ستيريل ميلانو المزود السابق لخدمات التعقيم لدى شركة Medtronic .

ونص التعميم على ضرورة التوقف عن استخدام التشغيلات المتأثرة والاتصال بالوكيل المحلي لاستبدالها.

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