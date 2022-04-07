محمد بن زايد: نجدد تقديرنا للعقول والسواعد التي وقفت بشجاعة في مواجهة تحدي كورونا

المصدر: وام

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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التحية والتقدير للعقول والسواعد المخلصة التي وقفت بشجاعة في مواجهة تحدي "كورونا"، وذلك بمناسبة "يوم الصحة العالمي".

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "في "يوم الصحة العالمي"، نجدد التقدير للعقول والسواعد المخلصة التي وقفت بشجاعة في مواجهة تحدي "كورونا ".. ونؤكد أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأمراض والأوبئة، وتعزيز الاستثمار في الصحة، من أجل استدامة التنمية وسعادة البشرية".

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