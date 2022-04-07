حاكم الشارقة يشهد أداء القسم لعضو في «المجلس الاستشاري»

المصدر: الشارقة – البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس في قصر البديع، أداء القسم لعوض راشد سعيد الطنيجي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الذي خلف المغفور له بإذن الله محمد سالم سيف الطنيجي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وفد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس وعدد من رؤساء اللجان الرئيسية للمجلس.

وتبادل سموه التهاني مع وفد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء، ولكافة الدول العربية والإسلامية.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين عضو في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

تعيين

ونص المرسوم الأميري رقم (16) لسنة 2022 على أن يعين عوض راشد سعيد الطنيجي عضواً في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلفاً للمغفور له بإذن الله محمد سالم سيف الطنيجي، على أن يكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

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