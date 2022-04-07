سعيد وذياب وخالد بن زايد والشيوخ يعزّون في وفاة موزة الدرمكي

المصدر: العين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة بنت ربيع الدرمكي إلى ابنيها سيف وحمد بن علي الضبع الدرمكي، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الهيلي.

كما قدم واجب العزاء الشيخ المر بن جمعة آل مكتوم، وعدد من الشيوخ والمسؤولين في الدولة.

وأعربوا عن صادق تعازيهم لأسرة وذوي الفقيدة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز