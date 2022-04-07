الحكام يواصلون استقبال المهنئين برمضان

المصدر: عجمان - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، في قصر البديع العامر، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع وفود المهنئين الذين توافدوا على مجلس سموه العامر، ومع المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وأعضاء السلطة القضائية والنيابية بالدولة.

وأعرب المهنئون عن خالص أمنياتهم وتبريكاتهم بحلول هذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، راجين من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالعز والأمن، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية ومديري الدوائر المحلية بالشارقة، والفنانين والمسرحيين والأدباء، وجموع المواطنين.

عجمان

وواصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر الليلة للسلام على سموه، وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والعميد محمد عبدالله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بعجمان ومحمد بن حسين الشعالي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.





أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، بقصر سموه المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ورؤساء ومديري الشركات العاملة بالدولة، والذين دعوا الله العلي القدير أن يمنّ على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

حضر المقابلات.. الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميرى بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميرى بأم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

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