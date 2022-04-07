«مركز كليمنصو» ينال اعتماد الهيئة الدولية في جودة الرعاية الصحية

المصدر: دبي ـ البيان

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حصل مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي مؤخراً على الاعتماد الرسمي من الهيئة الدولية المشتركة في جودة الرعاية الصحية، في أقل من سنتين منذ انطلاقه في دبي.

ويتم منح هذا الاعتماد للمؤسسات التي تطبّق مجموعة معايير قياسية عالمية لتحسين الجودة ونوعية الرعاية الصحية، ويعتبر خطوة من الخطوات التي تقودها الحكومة لتعزيز مكانة دبي الطبية، وقد تميّز مركز كليمنصو الطبي بتطبيق معيار قياسي لحيازة هذا الاعتماد، وطبق 99.5% من أصل 285 من المعايير القياسية المقسمة إلى 1160 عنصراً قياسياً لحيازة الاعتماد.

وقد جرى ذلك في أعقاب تقييم شامل ومكثف أجراه فريق من الخبراء الدوليين خلال شهر مارس الماضي، حيث قام الفريق على مدار 4 أيام بإجراء مقابلات مع طاقم العمل وأعضاء الفريق الإداري للمستشفى في ما يتعلق بسياسات وإجراءات العمل فيه، كما قاموا بتقييم مكثف لمعايير الرعاية الصحية والتمريضية والطبية، هذا بالإضافة إلى إجراء تقييم لكل قسم على حدة.

وقال الدكتور مؤنس قلعاوي، رئيس كليمنصو ميديسن إنترناشيونال، والرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات مركز كليمنصو الطبي: «فخورون باعتماد مركز كليمنصو الطبي دبي من قبل الهيئة الدولية المشتركة في جودة الرعاية الصحية، وتعتبر هذه الشهادة دليلاً على القيادة والتفوق التي يتميّز بهما المركز من خلال تطبيقه لجميع المعايير الدولية وتبنيه مبادئ الجودة والتميّز والرقي».

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