«الشؤون الإسلامية» تنظم دورة حول مهارات تعديل سلوك الأطفال

المصدر: (أبوظبي - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على مدى يومي 2 - 3 رمضان، دورة تدريبية حول مهارات تعديل سلوك الأطفال، قدمها افتراضياً عبر التقنية المرئية فهد عبد الرحمن الربيع، المستشار التربوي في مجال الطفولة بالمملكة العربية السعودية، ومن العلماء الضيوف المشاركين في البرنامج الرمضاني عن بعد، وذلك في إطار فعاليات البرنامج الرمضاني للعلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

واستهدفت الدورة عدداً من فئات المجتمع شملت الآباء والأمهات، والمتخصصين والمهتمين في مجال الطفولة، والمعلمين والمعلمات، والاختصاصيين الاجتماعيين. في بداية الدورة أشاد فهد بهذه المكرمة وبهذا البرنامج مشيداً بحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على إثراء نفحات هذا الشهر بالدروس والمحاضرات والندوات والدورات التي تمكّن أفراد المجتمع من الارتقاء بأنفسهم.

هذا وقد وجدت الدورة تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين أبدوا إعجابهم بحسن اختيار الهيئة لهذه الموضوعات التي تلامس احتياجات المجتمع وتعين الأسر على حسن التربية وإعداد أجيال مؤهلين قادرين على مساندة أسرهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز