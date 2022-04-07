«إقامة دبي» تعلن عن مرحلة جديدة ومبتكرة لـ«آمر»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إقامة دبي عن مرحلة جديدة من مسيرة «آمر» من خلال تطوير المراكز شكلاً ومضموناً لتكون بحلة مبتكرة ضمن نموذج خلاق وغير مألوف وذلك بهدف تطوير أداء مراكز «آمر» كشريك استراتيجي في تقديم خدمات متميزة عبر أحدث التقنيات والمعدات الرقمية لإنجاز المعاملات في أسرع وقت وبجودة عالية ودقيقة ورفع مستوى جودة الحياة والرفاهية المستدامة للمواطنين والمقيمين والزوار.

ودشن المركز الأول اللواء عبيد بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مركز «بالم سترب» بمنطقة جميرا دبي بحضور العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لشؤون الدعم المؤسسي.

والعقيد عبدالصمد حسين نائب مساعد المدير لشؤون الجودة والتميز، والمقدم خبير خالد بن مديه الفلاسي نائب مساعد المدير لشؤون الخدمات الذكية، والرائد سالم محمد بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين، والرائد مروان بالحصا رئيس قسم مراكز آمر.

ويأتي هذا التحول في إطار استكمال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بتقديم أفضل الخدمات وبأرقى الطرق والأساليب التي ترضي المتعاملين حيث تم توفير الخدمات بكفاء عالية، من خلال تبسيط الإجراءات والمعاملات، ورفع كفاءتها، بما يتسق مع معايير التميز والتفوق.

خدمات مميزة

ويقدم المركز النموذجي الجديد خدمته في أجواء إيجابية بعيدة كل البعد عن الأسلوب التقليدي في الأداء مع ضمان الجودة والسرعة والرقي في التعامل وأداء المهام.

وقال الفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن هذه الخطوة من شأنها الارتقاء بخدمات «آمر» إلى مستوى عالٍ جداً. كما أشاد بدور فريق العمل، مثمناً جهودهم التي تقود إلى تميز العمل، وتفرده في تحقيق أعلى معايير الخدمات وجودة الحياة.

وأضاف: إن إقامة دبي تحرص من خلال التطوير المتلاحق لآلية عمل مراكز آمر، على مواكبة تطلعات الإمارة، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة العمل على إسعاد المتعاملين وتسهيل حياة الناس، وزيادة رفاهيتهم من خلال تقديم أرقى معايير الخدمات التي تختزل الوقت، وتخفض من الجهد متبوعا بتحقيق مخرجات ونتائج مثمرة ومستدامة تمنح المتعامل شعوراً هادئاً مليئاً بالرضا والارتياح.

وقال اللواء عبيد بن سرور: إن تطوير مراكز آمر جاء تلبية لتوجيهات الفريق محمد أحمد المري المدير العام، مؤكداً أن «إقامة دبي» تبذل جهوداً جبارة في مسيرتها الرامية إلى توفير أعلى معايير الخدمات العالمية في مختلف المجالات من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتطوير أدوات العمل مع المتعاملين والسعي إلى وجود حلول ذكية لكافة متطلباتهم بما ينسجم مع القوانين المطبقة في الإمارة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، تسعى إلى مواكبة تطلعات ورؤى دولة الإمارات وتعزيز مكانتها ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تطبيق المبادرات الوطنية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى انتهاجها السياسات النوعية في مواجهة التحديات وتبسيط إجراءات العمل في المؤسسة، لتعزيز مكانة إمارة دبي عالمياً وترسيخها وجهة أولى للسياح ورجال الأعمال.

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