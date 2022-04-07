4 مناقصات تطرحها «الطاقة والبنية التحتية» خلال أبريل الجاري

المصدر: (دبي ــ أحمد يحيى)

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تطرح وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال شهر أبريل الجاري 4 مناقصات لمشروعات متنوعة في إمارات: عجمان والشارقة وأم القيوين، وتتضمن صيانة وإضافة روضة ومدرسة الرويضة للحلقة الأولى في منطقة الصجعة بالشارقة، بالإضافة إلى صيانة سور مدرسة المجد للحلقة الثانية بنين في منطقة الغافية بالإمارة ذاتها، فضلاً عن صيانة مدرسة حميد بن عبد العزيز للتعليم الثانوي بنين بمنطقة الجرف في إمارة عجمان.

وحددت الوزارة 12 الجاري موعداً لفتح المظاريف، فيما سيتم طرح مناقصة أخرى لتقديم خدمات استشارية هندسية دراسات وتصميم وإشراف اختياري لمشروع إنشاء وإنجاز مستشفى مجتمعي في أم القيوين، وتحدد موعد فتح المظاريف اليوم الموافق لـ 7 أبريل.ومن جهتها تعمل الوزارة على تطوير وإضافة وصيانة المؤسسات التعليمية بشكل مستمر، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع.

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