أبوظبي تبدأ العمل باللائحة التنظيمية لنقل البضائع

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، بدء العمل بأحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي، الهادفة إلى تنظيم مزاولة أنشطة نقل البضائع، ورفع مستوى السلامة المرورية لمركبات نقل البضائع، والحفاظ على استدامة البنية التحتية للطرق.

ويأتي ذلك، بعد أن أصدرت دائرة البلديات والنقل، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة. وذكر المركز أنه سيمنح، الشركات والجهات العاملة في هذا القطاع، مهلة مدتها 6 أشهر، لتعديل أوضاعها بما يتماشى مع أحكام ومتطلبات واشتراطات اللائحة.

وفي إطار سعيه المستمر للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال ودعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، أشار المركز إلى أن جميع الخدمات الخاصة بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية الجديدة، ستكون متوفرة على الموقع الإلكتروني لمنصة «أساطيل» المتكاملة لإمارة أبوظبي، https:/‏‏‏/‏‏‏asateel.itc.gov.ae.

وتعد منصة «أساطيل» منظومة إلكترونية، ترتبط ببرمجيات تتبع وقاعدة بيانات مركزية، تتيح إمكانية معرفة موقع المركبات من خلال الاتصال بأجهزة التتبع الإلكترونية، حيث تدعم الجهات المعنية في تنظيم تتبع حركة المركبات التابعة لها، وتحديد مواقع المركبات بشكل آني، وتنظيم العمليات التشغيلية، ومراقبة مدى التزام السائقين بقواعد السير والمرور.

حيث تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة على الطرقات، وتمكن من تحليل بيانات حركة المركبات، واستخدام البيانات في عمليات التخطيط، واتخاذ القرارات المناسبة، واستخراج مؤشرات الأداء الخاصة بكل من مشغلي الأساطيل والسائقين.

ومن اشتراطات المنصة الربط مع المنصة، سواء بتركيب وتشغيل أجهزة تتبع إلكتروني في المركبات، وربطها بالمنظومة الإلكترونية، أو بربط الأجهزة أو الأنظمة المستخدمة في المركبة، على أن تكون الأجهزة المستخدمة وتشغيلها وصيانتها، متوافقة مع المتطلبات الفنية المعتمدة.

وتسري أحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع، على جميع مركبات نقل البضائع الثقيلة والخفيفة، وتحدد الضوابط والاشتراطات المنظمة لممارسة أنشطة نقل البضائع ومسؤوليات وواجبات الجهات العاملة في هذا القطاع.

حظر

طبقاً للائحة التنظيمية، يحظر على أي شركة أو جهة، مزاولة أنشطة نقل البضائع في الإمارة، إلا بموجب الحصول على تصريح مسبق من مركز النقل المتكامل، واستيفاء جميع الشروط القانونية، والمتطلبات التي تتعلق بمزاولة هذا النشاط، ومنها تراخيص ممارسة الأعمال من دائرة التنمية الاقتصادية.

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