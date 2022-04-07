«برنامج الولاء» يكافئ السائقين المتميزين في «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق «برنامج الولاء» الذي يهدف إلى ربط أداء السائقين من فئات سائقي الحافلات العامة وسائقي مركبات الأجرة بمكافآت، عبارة عن خصومات خاصة من محلات التجزئة والشركات.

وذلك لتحسين جودة الحياة، بما ينعكس بشكل إيجابي على سعادة وإنتاجية السائقين، بالإضافة إلى إيجاد بيئة تنافسية بين شركات الامتياز والتعهيد للرقي والتميز في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

وسيتم اختيار أفضل 200 سائق بشكل ربع سنوي وتقسيمهم إلى المستوى الأول الذي يشمل أفضل 20 سائق حافلة وأفضل 80 سائق مركبة أجرة يحصل كل منهم على 10 آلاف نقطة ولاء، والمستوى الثاني يشمل أفضل 20 سائق حافلة وأفضل 80 سائق مركبة أجرة يحصل كل منهم على 5 آلاف نقطة ولاء، حيث سيتم استبدال نقاط ولاء برصيد للمشتريات على بطاقة الولاء.

كما سيتم تنفيذ البرنامج من خلال 4 مراحل، المرحلة الأولى: توفير 30 ألف بطاقة «نول بلس» وتوزيعها عل السائقين، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتدريب السائقين على تفعيل البطاقة وتسجيلها في بوابة هيئة الطرق والمواصلات باستخدام عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، كما يمكن للسائقين التواصل مع مركز الاتصال وإعطاء ملاحظاتهم على «برنامج الولاء».

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