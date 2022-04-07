افتتاح مركز «فاست» لفحص وتسجيل المركبات في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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افتتح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، مركز «فاست» لفحص وتسجيل المركبات بمنطقة الجرف، الذي تديره هيئة دعم الخدمات الأمنية.

وذلك بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية، والعميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد سلطان خليفة بن حارب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين.وقال القائد العام لشرطة عجمان: إن إنشاء المركز جاء ضمن جهود تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وفي مجال فحص وتسجيل المركبات، من خلال تقديم خدمات نوعية ومتميزة، من أجل إسعاد المتعاملين، ويأتي تجسيداً للالتزام المتواصل بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتحقيقاً للمزيد من السعادة لكافة المتعاملين.

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