اتفاقيتا تعاون لدعم تنفيذ استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام

المصدر: دبي - البيان

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وقعت حكومة أم القيوين عدداً من الاتفاقيات لتعزيز التعاون والشراكة في إطار تحقيق استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.

ووقع الشيخ علي بن سعود المعلا، رئيس دائرة البلدية بأم القيوين، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، اتفاقية تعاون في إطار عمل مشترك بشأن التعاون في مجال البيئة والاقتصاد الأزرق بين حكومة أم القيوين، ووزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز هذه القطاعات وتحقيق ما يخدم تطورها.

وتستهدف الاتفاقية المساهمة في تحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن التحولات تجاه الحلول القائمة على الاقتصاد الأزرق المستدام، وتطوير نماذج عمل فعالة ومستدامة تعزز دور المجتمع، وتشجع ريادة الأعمال في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاقتصاد الأزرق، وكذلك التعرف على أفضل الحلول التمويلية لمشاريع الاقتصاد الأزرق المستدام محلياً أو عبر الاستثمارات الخارجية.

وأكد الشيخ علي بن سعود المعلا، رئيس دائرة البلدية بأم القيوين، أن الاستراتيجية وضعت أهداف تنموية طموحة تحمل العديد من الفرص الاقتصادية التي من شأنها أن تعزز عملية التنمية المستدامة في إمارة أم القيوين على كافة المستويات، موضحاً أن التعاون مع الجهات المتخصصة يشكّل مكوناً أساسياً وعنصراً داعماً لنجاح السياسات والخطط التنموية.

حلول

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: إن تعزيز الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة يمثل إحدى الركائز التي تعتمد عليها الدولة في جهودها لمواجهة تحدي التغير المناخي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بما يتماشى مع مبادئ الخمسين والرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة.

ويأتي توقيع إطار العمل المشترك مع إمارة أم القيوين في إطار تعزيز التعاون بين جهات الدولة كافة لتحفيز جهود حماية البيئة والعمل من أجل المناخ.

وأضافت: التوسع في منظومة الاقتصاد الأزرق عبر زراعة المزيد من أشجار القرم يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة وطموحها للعمل المناخي ومبادرتها الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويعزز من قدرتنا على تحقيق هدف مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030.

تعاون

وتركز الاتفاقية، على تعزيز التعاون في إطار برنامج الحلول المستندة إلى الطبيعة الذي يموله مصرف «إتش إس بي سي»، إلى جانب دعم عملية وضع السياسات وإدارة الخطط الخاصة بمعالجة الكربون، بناء على حلول الاقتصاد الأزرق، وتشمل الحلول المتعلقة بغابات المانغروف «القرم» ومساحات الأعشاب والسبخات البحرية وغيرها من الحلول القادرة على إحداث تغييرات إيجابية للحفاظ على البيئة.

وفي إطار دعم استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام، وقع الشيخ هيثم سلطان آل علي، مدير إدارة السياحة بدائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وحنان منصور أهلي، مدير عام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وبحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، اتفاقية تعاون مشترك في مجال البيانات الإحصائية وعلومها، وذلك انطلاقاً من الاهتمام المشترك بين الجهتين، لتحقيق التعاون وتبادل البيانات وبناء وتعزيز القدرات.

وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: أصبحت البيانات من الأدوات الرئيسية التي تغذي اقتصادات العالم وترسم تحولاتها، وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة بضرورة تكامل الأدوار وبناء الشراكات الاستراتيجية الفعالة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، فإننا نعتز في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهذه الشراكة مع حكومة أم القيوين، لتبادل البيانات الإحصائية وتعزيز القدرات في مجال علوم البيانات.

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