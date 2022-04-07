614 حالة شفاء جديدة من «كورونا»

المصدر: ‎أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 230,104 فحوصات جديدة خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، مؤكدة شفاء 614 حالة جديدة لمصابي «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 871,669 حالة.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 892,929 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليظل عدد الوفيات في الدولة عند 2,302 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 8,211 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 24,573,803 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 248.46 جرعة لكل 100 شخص.‌

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