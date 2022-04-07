1512 مستحضراً بيطرياً مسجلاً في موقع «التغير المناخي»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ عدد المستحضرات البيطرية المرخصة من وزارة التغير المناخي والبيئة نحو 1512 منتجاً، والمسجلة على البوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية، التي أطلقتها الوزارة مؤخراً استكمالاً لدورها في ضمان التطبيق السليم للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، الذي ينظم عملية تداول المستحضرات البيطرية وطرائق وضوابط الرقابة، للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخطأ في عملية التداول.

وأوضحت الوزارة أن البوابة الجديدة تهدف إلى توفير تطبيق يساعد الأطباء البيطريين العاملين في المجالات الطبية البيطرية ومربي الثروة الحيوانية كافة على الاطلاع على المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة، بشكل يضمن تداول المستحضرات البيطرية من مصادر موثقة، والحد من تداول الأخرى مجهولة المصدر أو غير المسجلة، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة الحيوانية، وبالتبعية الصحة العامة وصحة البيئة.

بالإضافة إلى خفض أخطار انتشار الأمراض الوبائية والمعدية. وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمعنيين الاطلاع على تفاصيل المستحضرات عبر البوابة أو ضمن التطبيق الذكي للوزارة، وعلى الموقع الخارجي للوزارة.





قائمة شاملة

وأكدت الوزارة أن البوابة الرقمية تعد الأولى إقليمياً وعالمياً في توفير قائمة شاملة بالمستحضرات المسجلة، والتي سيتم تحديثها بشكل دوري، كما وتمثل البوابة الجديدة رافداً جديداً لتسهيل اطلاع العاملين في مجال الثروة الحيوانية على المستحضرات الآمنة والمعتمدة المتداولة في السوق المحلي، ومواصفاتها واستخداماتها، ومدة صلاحيتها والشركات المرخصة ببيعها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز