«الاتحادية للموارد البشرية» تتعاون مع «كورسيرا» لتوفير تدريب إلكتروني للموظفين

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع شركة كورسيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد إحدى أهم المنصات العالمية للتعلّم الإلكتروني؛ وذلك بهدف تسهيل وصول الوزارات والجهات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى برامج التدريب والتطوير المهنية، التي تطرحها الشركة بأسعار تفضيلية.

ومثل الهيئة في حفل التوقيع الافتراضي على المذكرة ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة بالإنابة، في حين مثل «كورسيرا» رئيس الشراكات الحكومية كيفين ميلز، ويتم بموجبها تقديم برامج تدريب إلكترونية بأسعار تفضيلية وخصومات خاصة للوزارات والجهات الاتحادية الراغبة بالاستفادة من برامج الشركة التدريبية والأكاديمية.

وأكدت ليلى السويدي أهمية هذه الشراكة في خدمة توجهات «الهيئة» نحو رفد الوزارات والجهات الاتحادية بالبرامج والدورات التدريبية، التي تعزز كفاءة موظفيها التخصصية والسلوكية، وتصقل قدراتهم، لمواكبة الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وتطلعات دولة الإمارات نحو التنافسية وتحقيق الريادة العالمية.

برامج

وذكرت أن الجهات الاتحادية التي تختار أن تكون جزءاً من هذه المبادرة ستحصل على عدد غير محدود من البرامج التدريبية المطروحة عبر منصة كورسيرا، مع توفير برامج تعليمية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها الداخلية.

وتوقعت أن تدعم هذه الشراكة التعلم الذاتي عبر الإنترنت بالاستفادة من جامعات مرموقة ومدربين عالميين، ذوي كفاءة عالية، فمنصة كورسيرا تطرح أكثر 5200 برنامج تدريبي في تطوير المهارات، و2200 دورة في التدريب العملي للمشاريع مقدمة من 250 شريك تدريب وجامعة من أفضل الجامعات على مستوى العالم.

وذكرت شركة كورسيرا أنها تسعى لتسهيل عملية التعلم، حيث توفر برامج تدريبية باللغة العربية لأكثر من 2000 دورة تدريبية.

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