جمعية الإمارات للسرطان توزع المير الرمضاني على 120 أسرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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اختتمت جمعية الإمارات للسرطان حملة توزيع المير الرمضاني على 120 من أسر المرضى ضمن مبادرات الجمعية السنوية في شهر رمضان المبارك، وشارك في الحملة التي انطلقت على مدى أيام في أبو ظبي والعين والشارقة ورأس الخيمة، الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد خميس الكعبي مدير عام الجمعية، والدكتور سالم ناصر العامري أمين الصندوق، وعدد من أعضاء الجمعية والمتطوعين، وشملت توزيع حصص من المواد الغذائية على الأسر المسجلة لدى الجمعية من المرضى والمصابين والمتعافين من السرطان.

وأكد الشيخ سالم بن ركاض أن الجمعية اعتادت على توزيع المير الرمضاني كل عام، وذلك ضمن برنامجها الإنساني والخيري المصاحب لشهر رمضان الكريم، تعزيزاً لروح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المسؤولية المجتمعية تحتم على الجمعية وكافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية القيام بمساعدة الأسر المحتاجة، خاصة الأخوة المقيمين على أرض الدولة، ترجمة للعادات الاجتماعية الأصيلة في المجتمع الإماراتي.

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