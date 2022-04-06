تعاونية الاتحاد تتيح للمستهلكين تشكيل سلتهم الرمضانية بأسعار تنافسية

المصدر: دبي - وام

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أطلقت تعاونية الاتحاد مبادرة في شهر رمضان المبارك تستمر إلى نهاية الشهر الفضيل تتيح للمستهلكين تشكيل سلتهم الاستهلاكية الغذائية بأسعار مخفضة وتنافسية، وذلك في جميع فروعها ومراكزها المنتشرة بإمارة دبي.

وأشار الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد أن هذه المبادرة تم إطلاقها لتلبية احتياجات ورغبات المستهلكين من جميع الفئات بأفضل الأسعار، إذ يوجد العديد من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يقومون بشراء وتوزيع السلة الرمضانية، وغيرهم من الأسر الذين يقومون بشراء المواد التموينية لأهاليهم كهدية رمضانية، حيث حرصت التعاونية على توفير مبادرة لهم لاختيار المنتجات المفضلة لديهم وتشكيلها بسلة واحدة بأسعار مخفضة، وذلك ضمن مساعيها لتلبية احتياجات المتسوقين كافة وتوفير لهم سلع استهلاكية بأسعار تنافسية.

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